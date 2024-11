Beppe Negri del Pd: "Salario minimo negli appalti regionali e sicurezza sul lavoro" - “L’Emilia-Romagna, dall’anno scorso, ha registrato un’importante crescita occupazionale, con un tasso di disoccupazione ridotto al 5,0%. Vogliamo proseguire su questa strada, mantenendo un confronto costante con i sindacati e con le parti sociali. La sicurezza sul lavoro rimane la nostra priorità Parmatoday.it - Beppe Negri del Pd: "Salario minimo negli appalti regionali e sicurezza sul lavoro" Leggi tutto su Parmatoday.it (Parmatoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- “L’Emilia-Romagna, dall’anno scorso, ha registrato un’importante crescita occupazionale, con un tasso di disoccupazione ridotto al 5,0%. Vogliamo proseguire su questa strada, mantenendo un confronto costante con i sindacati e con le parti sociali. Lasulrimane la nostra priorità

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:del Pd: "minimo negli appalti regionali e sicurezza sul lavoro le priorità”; Enrico Letta (Pd) a Piacenza “Lavoro stabile e per i giovani, è il nostro primo punto” foto; Approfondisci 🔍

Negri (Pd) presenta la sua candidatura alle regionali: "Pragmatismo" - Videointervista

(gazzettadiparma.it)

Elezioni regionali, Beppe Negri presenta la sua candidatura al Consiglio regionale per Parma e provincia. “Pragmatismo” la parola d’ordine del suo percorso a sostegno di Michele De Pascale. Le parole ...

Parma: Negri (PD) attacca Meloni nella gestione dei flussi migratori

(gazzettadellemilia.it)

Beppe Negri (PD): “Ennesimo fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori Centro di permanenza in Albania sceneggiata ignobile. In due anni e mezzo la premier non ha fatto nulla ...

Beppe Conte sconfitto in Liguria

(informazione.it)

In Liguria, Beppe Grillo ha affondato Beppe Conte. Il centrosinistra di Andrea Orlando, sostenuto da Pd e M5S, ha perso le elezioni regionali. Marco Bucci, sindaco di Genova, è il nuovo ...

Beppe Conte sconfitto in Liguria

(informazione.it)

L’Elevato non è sceso. Beppe Grillo non ha votato, in Liguria, la sua regione. Atteso dai giornalisti fino alle 15 al seggio, il comico, fondatore e quasi ex garante del Movimento… Leggi ...