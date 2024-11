Ilgiorno.it - Bareggio, ricordi e racconti al bar per salvaguardare il “caminone” dell’ex Cartiera

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it:, 1 novembre 2024 – Per le vie die San Martino sono esposte le fotografie storiche in bianco e nero del paese di una volta, quello degli ormai lontani anni ‘70 del secolo scorso. Cortili, strade con le botteghe e perfino la piazza con il suo arco di ingresso nella Corte Visconti che tanti bareggesi rimpiangono. Fotografie davanti alle quali i bareggesi che hanno vissuto il paese in quell'epoca si emozionano, tanti sono iche le immagini portano alla memoria. Tra queste immagini rischia di finire anche un altro luogo in cui è passata la storia del nostro paese, la vecchia filanda meglio nota come ex. "Un luogo di emancipazione” “È stato un luogo di emancipazione femminile – racconta la consigliere comunale ed ex sindaco Monica Gibillini – uno dei primi dove le donne hanno iniziato a lavorare e diverso dai campi.