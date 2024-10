“Vuole loro”. Carlo Conti, il famoso duo a “Sanremo 2025”: trattativa ai dettagli (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “Vuole loro”. Carlo Conti, il famoso duo a “Sanremo 2025”: trattativa ai dettagli. Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di Sanremo, è un festival musicale che dal 1951 si tiene ogni anno a Sanremo, in Italia. La competizione viene trasmessa in diretta du Rai 1 nel mese di Febbraio. Carlo Conti, nuovo conduttore e direttore artistico del Festvial di Sanremo, è già al lavoro per l’edizione 2025. Conti vorrebbe sul palco dell’Ariston un famoso duo comico: vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo dietro le quinte. Tvzap.it - “Vuole loro”. Carlo Conti, il famoso duo a “Sanremo 2025”: trattativa ai dettagli Leggi tutto 📰 Tvzap.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) News tv. “”., ilduo a “”:ai. Il Festival della canzone italiana, più comunemente Festival di, è un festival musicale che dal 1951 si tiene ogni anno a, in Italia. La competizione viene trasmessa in diretta du Rai 1 nel mese di Febbraio., nuovo conduttore e direttore artistico del Festvial di, è già al lavoro per l’edizionevorrebbe sul palco dell’Ariston unduo comico: vediamo nelo che cosa sta succedendo dietro le quinte.

Il Festival di Sanremo 2025, in programma dal 11 al 15 febbraio, promette novità con la possibile partecipazione dei comici Pio e Amedeo e una selezione musicale di alta qualità.