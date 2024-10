Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, ex cavaliere del trono over denunciato alla magistratura: “Falso medico con specializzazione mai riconosciuta”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ivan Di Stefano, ex partecipante aldi, è ora al centro di un’inchiesta giudiziaria. Accusato di aver esercitato abusivamente la professione medica, Di Stefano avrebbe dichiarato di essere in possesso di unain neurologia, ottenendo un contratto presso l’Asl di Frosinone per 36 ore settimanali. Tuttavia, i Nas di Cassino hanno scoperto che il 50enne avrebbe utilizzato titoli conseguiti in Ucraina, non riconosciuti in Italia, per lavorare come. Le rivelazioni hanno generato scalpore, riportando il volto televisivo agli onori della cronaca con accuse pesanti. Di Stefano ora èper esercizio abusivo della professione, in un caso che lascia molti interrogativi sulla sicurezza del sistema sanitario.