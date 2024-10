Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-10-2024 ore 13:10

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Henri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio 4 ragazzi di età compresa tra i 17 Ei 20 anni sono morti in un incidente stradale mercoledì notte alle periferie del paese stavano viaggiando lungo la provinciale fuori dall’abitacolo sul loro Fiat Punto siamo a Fonni provincia di Nuoro quando L’auto è uscita di strada in una curva e ribaltandosi più volte andando a finire in una scarpata e quattro aborto sono stati sbalzati ancora non si conoscono le cause dell’incidente era in auto con la moglie Lourdes Maria Grazia 34 anni la figlia di pochi mesi angeline quando il fiume impazzito la sorpresa Antonio Tarzan uova 59 anni ha raccontato la sua tragedia nel cuore dell’alluvione di Valencia in Spagna e tre era una fai porta proprio nell’epicentro del disastro che ha colpito il sud del paese nelleuccidendo decine di persone ...