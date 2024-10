Tesori sommersi: viaggio nel tempo tra le palafitte alpine (Di giovedì 31 ottobre 2024) Immaginate di poter viaggiare indietro nel tempo di oltre 5000 anni, fino all’alba della civiltà europea. Lungo le rive dei laghi alpini, gruppi di uomini e donne si affaccendano intorno a villaggi costruiti sull’acqua. Le loro case, erette su pali conficcati nel fondale, si specchiano nelle acque cristalline. Questo non è un sogno, ma la realtà quotidiana delle antiche comunità che abitavano le palafitte preistoriche delle Alpi. Oggi, questi insediamenti sommersi sono tornati alla luce grazie al lavoro di archeologi e ricercatori. Riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011, i siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino rappresentano una finestra unica sul nostro passato più remoto. .com - Tesori sommersi: viaggio nel tempo tra le palafitte alpine Leggi tutto 📰 .com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Immaginate di poter viaggiare indietro neldi oltre 5000 anni, fino all’alba della civiltà europea. Lungo le rive dei laghi alpini, gruppi di uomini e donne si affaccendano intorno a villaggi costruiti sull’acqua. Le loro case, erette su pali conficcati nel fondale, si specchiano nelle acque cristalline. Questo non è un sogno, ma la realtà quotidiana delle antiche comunità che abitavano lepreistoriche delle Alpi. Oggi, questi insediamentisono tornati alla luce grazie al lavoro di archeologi e ricercatori. Riconosciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011, i siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino rappresentano una finestra unica sul nostro passato più remoto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Archeologia e immersioni:alla scoperta del patrimonio sommerso italiano; Relitti: i più famosi sparsi nel mondo; A tu per tu con la Campania: due guide gratuite per scoprire un territorio patrimonio di tutti noi; Scampati all’incendio? della nave e vivi per miracolo: la vacanza da incubo di due salentini in Egitto; Raja Ampat, Indonesia: il paradiso nascosto dell’arcipelago più biodiverso al mondo; Egitto.

Archeologia e immersioni: viaggio alla scoperta del patrimonio sommerso italiano

(viaggi.corriere.it)

In Italia, il turismo archeologico subacqueo offre ben 29 aree marine protette e 2 parchi sommersi, ricchi di tesori da scoprire. Scopri dove andare ...

All’avventura subacquea si unisce la passione per la storia e l’archeologia

(repubblica.it)

Per promuovere il patrimonio archeologico subacqueo è stata creata per la prima volta un’offerta unica dedicata che comprende complessivamente 31 siti tra ...

La Paradossale Natura del Tempo: Il Mistero del Viaggio nel Tempo

(veb.it)

Che Cos’è il Tempo? Per comprendere il concetto di viaggio nel tempo, dobbiamo prima chiederci cosa sia realmente il tempo. Albert Einstein, con la sua teoria della relatività, ci ha fornito ...

Tesori sommersi

(attualissimo.it)

5 cose rare più comuni di quello che credi 5 spettacolari tesori nascosti scoperti di recente Apple vieta un gioco cinese:"indelicato e crudele… 4 tesori famosi che sono anche maledetti 5 strane razze ...