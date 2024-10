Lanazione.it - Terranuova, c’è il Siena. Ecco il piano sicurezza

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Multa di 700 euro per ilTraiana. La sanzione è stata inflitta dal giudice sportivo dopo la gara esterna contro il Ghiviborgo, durante la quale i sostenitori biancorossi "per la intera durata del secondo tempo", hanno rivolto espressioni offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale. Un tegola che arriva mentre fervono i preparativi per l’anticipo di sabato 2 novembre, quando in riva al Ciuffenna sbarcherà ildi Magrini, che verrà sostituito in panchina dal vice allenatore Barbieri per via di una lunga squalifica. Sarà indetta la giornata biancorossa e le autorità competenti hanno già stabilito le modalità di accesso al Matteini. Ai sostenitori della Robur sarà consentito il parcheggio nel piazzale della Fimer, con accesso allo stadio transitando lungo via San Giorgio e via Ciuffenna.