Spagna devastata | sale il bilancio dei morti a Valencia e c’è una nuova allerta meteo

Valencia – L'apocalisse a Valencia. Il bilancio delle vittime dell'alluvione continua a salire, con 105 morti accertati dopo il ritrovamento di altri 13 corpi, di cui 9 all'interno di un garage. Lo riferisce l'edizione online di El Mundo. Le ricerche sono proseguite senza sosta durante la notte e nelle prime ore del mattino nella provincia di Valencia, e il numero dei dispersi resta sconosciuto, aumentando l'angoscia per un possibile incremento delle vittime. Il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha espresso preoccupazione dichiarando: "Purtroppo ci sono persone morte all'interno di alcuni veicoli", riferendosi alle centinaia di auto e camion intrappolati nel fango. La ministra della Difesa, Margarita Robles, ha aggiunto: "Non sono ottimista" sul fatto che il bilancio dei morti possa arrestarsi, sottolineando che "non possiamo ancora precisare il numero esatto".

