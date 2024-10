Smile 3, il regista anticipa il terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dato il successo ottenuto al box-office anche da questo secondo film, è molto probabile che la conferma di un terzo arriverà molto presto Il regista di Smile 2, Parker Finn, ha espresso le sue idee su come un sequel potrebbe proseguire la saga. Finn ha scritto e diretto sia Smile del 2022 che il film successivo, uscito solamente poche settimane fa. Costato circa 28 milioni di dollari, dopo una permanenza nelle sale di due settimane Smile 2 ha racimolato finora la cifra di 86 milioni di dollari, che lo porta a essere considerato un successo, seppur modesto, per la Paramount. In un'intervista con Collider, Finn ha parlato delle sue idee per il futuro della saga di Smile, affermando che "ci sono molte strade Movieplayer.it - Smile 3, il regista anticipa il terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo Leggi tutto 📰 Movieplayer.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dato il successo ottenuto al box-office anche da questo, è molto probabile che la conferma di unarriverà molto presto Ildi2, Parker Finn, ha espresso le sue idee su come un sequel potrebbe proseguire la saga. Finn ha scritto e diretto siadel 2022 che ilsuccessivo, uscito solamente poche settimane fa. Costato circa 28 milioni di dollari,una permanenza nelle sale di due settimane2 ha racimolato finora la cifra di 86 milioni di dollari, che lo porta a essere considerato un successo, seppur modesto, per la Paramount. In un'intervista con Collider, Finn ha parlato delle sue idee per il futuro della saga di, affermando che "ci sono molte strade

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:3, ilil terzo film dopo il finale shock del secondo capitolo;3, ilcosa aspettarsi dal terzo film: "Numerose strade da seguire"; Terrifier 3, intervista alDamian Leone: "Art il Clown nasce da una passione sincera e genuina"; Dune 3, Denis Villeneuvequale sarà il tema principale del terzo film; Venom: The Last Dance, laun futuro più ampio per Knull; Spider-Man 4, Tom Holland ha letto una bozza della sceneggiatura: "Stanno facendo un ottimo lavoro"; Approfondisci 🔍

Smile 3, il regista anticipa cosa aspettarsi dal terzo film: "Numerose strade da seguire"

(comingsoon.it)

Dopo il primo e il secondo film, Smile potrebbe tornare al cinema con un terzo capitolo a detta del regista Parker Finn, che anticipa un possibile tema da seguire. Parker Finn ha diretto sia il primo ...

Smile 3 è possibile a determinate condizioni, secondo il regista

(msn.com)

Smile 2 di Parker Finn ha fatto più scalpore con la sua apertura rispetto all’originale Smile nel 2022, non solo con la sua performance al botteghino, ma anche con la critica, poiché il sequel si atte ...

Smile 2, Spoiler sulla Trama del film e spiegazione del finale da parte del regista

(mistermovie.it)

afferma Finn. “Sono tornato per un sequel di ‘Smile’. L’ho fatto a Skye? Mi è sembrato molto emozionante.” Un futuro aperto Il regista ha ammesso di avere molte idee per il futuro del franchise, ma si ...

Smile 3 si fa? News sul potenziale sequel

(daninseries.it)

In molti si domandano già se la saga horror continuerà e se Smile 3 si farà. In un’intervista per Screen Rant, il regista Parker Finn ha rivelato che ci sono molte strade che la saga potrebbe ancora ...