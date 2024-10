Thesocialpost.it - “Se il poliziotto di Verona non può pagarsi l’avvocato provvedo io”. Feltri sorprende Giordano: l’offerta in diretta

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilche aha sparato e ucciso Moussa Diarra, un cittadino del Mali di 26 anni che, armato di coltello, ha cercato di aggredirlo, è finito indagato con l’ipotesi di reato, per cui procedono i pm di, di eccesso colposo di legittima difesa. La vicenda, come noto, ha fatto – e fa ancora – molto discutere, dividendo l’opinione pubblica. Se ne è parlato anche nel corso dell’ultima puntata di “Fuori dal coro”, quella andata in onda il 30 ottobre su Rate4. Mario, padrone di casa, ha coinvolto nel dibattito Vittorio, che ha sorpreso e non poco sia il conduttore che il pubblico a casa. Con poche e precise parole, il direttore editoriale de Il Giornale ha esternato il suo punto di vista sul caso: “Se ilha delle difficoltà a pagareio. Lui sa dove trovarmi e ci penso io”, ha detto.