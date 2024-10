Scomparso uomo di 71 anni: la prefettura lancia l'allarme (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa prefettura di Firenze ha attivato nella serata di oggi 31 ottobre, il piano ricerche per le persone scomparse. Edo Pintore, 71enne residente nella Rsa Guidi Raggio di via Alfani 44 nel centro storico, è infatti Scomparso dalle 10 Firenzetoday.it - Scomparso uomo di 71 anni: la prefettura lancia l'allarme Leggi tutto 📰 Firenzetoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLadi Firenze ha attivato nella serata di oggi 31 ottobre, il piano ricerche per le persone scomparse. Edo Pintore, 71enne residente nella Rsa Guidi Raggio di via Alfani 44 nel centro storico, è infattidalle 10

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di 71: la prefettura lancia l'allarme;di 71nel catanzarese: in corso le ricerche; Adelfia: trovato morto l’di 71; Ritrovato senza vita Giuseppe Verdone, l’di 71domenica scorsa;a Vallefioritadi 71, ricerche in corso; Undi 71trovato morto in casa: era mummificato, sembra sia deceduto nel 2018; Approfondisci 🔍

Conegliano, anziano trovato morto dopo 10 giorni: lascia tutta la sua eredità al Comune per aiutare le persone in difficoltà

(repubblica.it)

Un dramma della solitudine, non il primo e non sarà nemmeno l’ultimo: un anziano viene a mancare e ad accorgersi della sua assenza sono i vicini di casa solo alcuni giorni dopo. Questa volta però il p ...

Scomparso a Vallefiorita uomo di 71 anni, ricerche in corso

(informazione.it)

Trattasi di uomo, Josef Stierli classe 1953 di nazionalità ... 17enne accusato dell’omicidio premeditato di Maria Campai, 42 anni, uccisa il 19 settembre scorso nel garage di casa a Viadana ...

Cassino, scomparso un uomo di 77 anni. Ricerche con l'elicottero

(ilmessaggero.it)

Un uomo di 77 anni di Cassino è scomparso dal primo pomeriggio di oggi. I familiari, non vedendolo rientrare, si sono preoccupati ed hanno lanciato l'allarme. La figlia ha lasciato un messaggio ...

Uomo scomparso da 48 ore, ricerche nel Palermitano

(livesicilia.it)

PALERMO – I vigili del fuoco sono impegnati nella ricerca di Salvatore Valoroso (nella foto), un uomo di Montelepre di 86 anni scomparso, giovedì, tra Partinico e Giardinello, nel Palermitano. Alle ...