Lanotiziagiornale.it - Scandalo dossieraggi, le cyber spie non rispondono al Gip. E nelle carte spunta il nome di Dell’Utri

Leggi tutto 📰 Lanotiziagiornale.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Giornata di interrogatori ieri al palazzo di Giustizia di Milano per alcune delleche componevano la Banda di via Pattari, la centrale dio nascosta dietro la società Equalize di proprietà del presidente di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. Davanti al Gip sono sfilati i principali protagonisti dell’inchiesta sul gruppo che avrebbe condizionato con dossier pieni di dati riservati il mondo dell’economia e della politica: l’ex poliziotto Carmine Gallo, gli hacker Nunzio Calamucci, Giulio Cornelli e Massimiliano Camponovo e il poliziotto sospeso, Marco Malerba. “Sì, facevo gli accessi abusivi allo Sdi per Gallo” E proprio da Malerba sono arrivate le prime ammissioni: “Sì, facevo gli accessi abusivi per i dati, nell’ambito di un rapporto di scambio di favori” richiesti “dal suo capo”, Gallo, avrebbe detto.