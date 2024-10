Sasha Calle di The Flash dice che è stato “straziante” essere sostituita come Supergirl dopo aver firmato un contratto per più film (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sasha Calle di The Flash dice che è stato “straziante” essere sostituita come Supergirl dopo aver firmato un contratto per più film Sasha Calle ha debuttato nel ruolo di Supergirl in The Flash dello scorso anno, ma quella che avrebbe dovuto essere una gioiosa introduzione a un importante franchise di supereroi è stata rovinata da una serie di fattori, tra cui i problemi legali del co-protagonista Ezra Miller, la scarsa performance del film al botteghino e il fatto che il DCEU fosse agli sgoccioli. Quando James Gunn e Peter Safran hanno assunto il ruolo di co-responsabili dei nuovi DC Studios, è iniziata la ricerca di un’altra attrice per interpretare Kara Zor-El nel DCU, e alla fine la star di House of the Dragon Milly Alcock ha assunto il ruolo della nuova Ragazza d’Acciaio del grande schermo. Leggi tutto 📰 Cinefilos.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)di Theche èunper piùha debuttato nel ruolo diin Thedello scorso anno, ma quella che avrebbe dovutouna gioiosa introduzione a un importante franchise di supereroi è stata rovinata da una serie di fattori, tra cui i problemi legali del co-protagonista Ezra Miller, la scarsa performance delal botteghino e il fatto che il DCEU fosse agli sgoccioli. Quando James Gunn e Peter Safran hanno assunto il ruolo di co-responsabili dei nuovi DC Studios, è iniziata la ricerca di un’altra attrice per interpretare Kara Zor-El nel DCU, e alla fine la star di House of the Dragon Milly Alcock ha assunto il ruolo della nuova Ragazza d’Acciaio del grande schermo.

