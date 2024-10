Gaeta.it - Roma: la Metro C si arricchisce di nuove fermate e potenzia il servizio di trasporto pubblico

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città disi prepara a un significativo rinnovamento della sua rete di trasporti pubblici, con duedellaC, Portania e Colosseo, che entreranno ufficialmente innel settembre 2025. Tuttavia, i lavori per la realizzazione di queste stazioni saranno completati già nel dicembre 2024, mentre i musei situati nelle vicinanze apriranno le porte nella primavera del 2025. Questi sviluppi sono stati illustrati dall’assessore alla Mobilità diCapitale, Eugenio Patanè, in un incontro con l’Assemblea capitolina, dove è stata presentata la delibera sull’affidamento in house deldilocale alla compagnia Atac, insieme allelinee guida per il contratto di