Rilevazione pensionamenti d’ufficio 65enni, proroga all’11 novembre. NOTA (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con NOTA del 30 ottobre il Ministero proroga all'11 novembre i termini della Rilevazione delle cessazioni d’ufficio del personale 65enne che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. La scadenza iniziale era prevista per il 31 ottobre. L'articolo Rilevazione pensionamenti d’ufficio 65enni, proroga all’11 novembre. NOTA . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Condel 30 ottobre il Ministeroall'11i termini delladelle cessazionidel personale 65enne che abbia raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. La scadenza iniziale era prevista per il 31 ottobre. L'articolo

