Quel David di mattoncini E 450 chili di Lego per tutti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Isono un gioco senza tempo e senza età. Ma chi ha detto che non possano essere anche veicolo di arte e cultura? Alla Fiera Campionaria di Bergamo, dal 30 ottobre al 3 novembre, sarà esposta una versione in scala 1:1 deldi Michelangelo. E la sua particolarità sta proprio nel fatto che è interamente realizzata con i. La “scultura”, in realtà, fa parte di un evento molto più ampio, organizzato dalla Città del Mattoncino. "Questa è l’ottava edizione dia Bergamo – spiega il proprietario, Pierluigi Cervati –. Ormai siamo un punto di riferimento pergli appassionati, grandi e piccini. Il progetto è nato grazie alla collaborazione conItalia, che dura già da dieci anni, e con Promoberg, visto che, dal 2019, siamo ospiti della Fiera Campionaria".