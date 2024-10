PS5 Pro, Sony ha iniziato a lavorarci prima del lancio del modello standard grazie a PS4 Pro (Di giovedì 31 ottobre 2024) I due CEO di Sony Interactive Entertainment, Hermen Hulst e Hideaki Nishino, hanno rivelato che in realtà lo sviluppo di PS5 Pro è partito prima del lancio del modello base attualmente in commercio, visto il successo raggiunto da PS4 Pro nella precedente generazione di console. I due CEO hanno infatti preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con Variety, cogliendo questa occasione per condividere anche delle nuove curiosità in merito ai lavori su PlayStation 5 Pro, console ormai prossima all’uscita visto che il lancio è in programma il 7 Novembre a 799,99 euro. Hideaki Nishino ha quindi rivelato che PS4 Pro, rilasciata nel corso del 2016 e quindi tre anni dopo il lancio del modello base, ha rappresentato il 20% delle vendite totali di PS4 da quando è stata immessa sul mercato. Game-experience.it - PS5 Pro, Sony ha iniziato a lavorarci prima del lancio del modello standard grazie a PS4 Pro Leggi tutto 📰 Game-experience.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I due CEO diInteractive Entertainment, Hermen Hulst e Hideaki Nishino, hanno rivelato che in realtà lo sviluppo di PS5 Pro è partitodeldelbase attualmente in commercio, visto il successo raggiunto da PS4 Pro nella precedente generazione di console. I due CEO hanno infatti preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con Variety, cogliendo questa occasione per condividere anche delle nuove curiosità in merito ai lavori su PlayStation 5 Pro, console ormai prossima all’uscita visto che ilè in programma il 7 Novembre a 799,99 euro. Hideaki Nishino ha quindi rivelato che PS4 Pro, rilasciata nel corso del 2016 e quindi tre anni dopo ildelbase, ha rappresentato il 20% delle vendite totali di PS4 da quando è stata immessa sul mercato.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Se intendevate personalizzare la cover diha brutte notizie; PlayStation 5 Slim a 400€ e PlayStation 5prenotabile su Amazon: ecco perché non perderle;Slim: Cover non Compatibili; Dragon's Dogma 2 si aggiorna e aggiunge il supporto a, ma non solo;conferma: le cover diSlim non sono compatibili con- Aggiornata; Baldur's Gate 3 starebbe per rifarsi il trucco su

I lavori su PS5 Pro sono iniziati prima del lancio di PS5 standard grazie al successo di PS4 Pro

(multiplayer.it)

Stando al CEO di PlayStation, Hideaki Nishino, PS5 Pro esiste grazie al successo di PS4 Pro, che ha convinto Sony a iniziare con largo anticipo i lavori sulla console. NOTIZIA di Stefano Paglia — ...

Sony conferma: le cover di PS5 Slim non sono compatibili con PS5 Pro - Aggiornata

(everyeye.it)

Contrariamente a quanto ci era stato riferito all'inizio di questo mese, è possibile che le cover di PS5 Slim non siano compatibili con PS5 Pro.

PS5 Pro sembra non sia compatibile con le cover di PS5 Slim, per una nuova testimonianza

(msn.com)

In base a una testimonianza documentata con foto, sembra che PS5 Pro non sia compatibile con le piastre intercambiabili di PS5 Slim, almeno non completamente, viste alcune variazioni.

PS5 PRO vs PS5 Slim: confezione a confronto, ecco l'etichetta per i giochi potenziati

(msn.com)

Arrivano le prime foto della confezione di PS5 PRO e del bollino PS5 PRO Enhanced che verrà apposto sui giochi ottimizzati.