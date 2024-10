Lazio batte 5-1 il Como in trasferta e vola al terzo posto della classifica della Serie A: la doppietta di Castellanos, la rete di Pedro, e i gol di Patric e Tchaouna rendono vana la meravigliosa acrobazia con cui Mazzitelli aveva riaperto l'incontro in avvio di ripresa. Fanpage.it - Pokerissimo Lazio, al Como non basta la perla di Mazzitelli: ci pensano Castellanos, Pedro, Patric e Tchaouna Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Fanpage.it: Labatte 5-1 ilin trasferta e vola al terzo posto della classifica della Serie A: la doppietta di, la rete di, e i gol direndono vana la meravigliosa acrobazia con cuiaveva riaperto l'incontro in avvio di ripresa.

Pokerissimo Lazio, al Como non basta la perla di Mazzitelli: ci pensano Castellanos, Pedro, Patric e Tchaouna

Prosegue il momento d'oro della Lazio di Marco Baroni che espugna per 5-1 il campo del Como nel posticipo della decima giornata della Serie A 2024-2025, scavalca la Juventus e aggancia Atalanta e ...

Lazio spettacolo: manita al Como e poker di vittorie consecutive. Ora Baroni è 3°

Vince la Lazio. Nettamente, da squadra di alta classifica. In effetti, la squadra di Baroni col 5-1 al Como è al terzo posto in classifica, assieme a Atalanta e Fiorentina, a inseguire Napoli e Inter.

Castellanos fa poker e doppietta al Como, ecco le immagini del gol!

Valentin Taty Castellanos chiude i conti per la Lazio in casa del Como al minuto 81 con il gol che regala i tre punti ai biancocelesti.

Como – Lazio 1-5 highlights e gol: l'Aquila vola al terzo posto!

Como - Lazio 1-5 highlights e gol: i biancocelesti vincono ancora e si prendono il terzo posto con doppietta di Castellanos.