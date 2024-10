Pinna nobilis ancora viva trovata a Punta Campanella: la scoperta (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una Pinna nobilis viva nei fondali dell'Area Marina Protetta di Punta Campanella, in penisola sorrentina. Un avvistamento normale fino a 10 anni fa ma non ora, vista l'epidemia che sta sterminando la specie ovunque.  La presenza della Nacchera di mare - nome comune della Pinna nobilis- ha Napolitoday.it - Pinna nobilis ancora viva trovata a Punta Campanella: la scoperta Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unanei fondali dell'Area Marina Protetta di, in penisola sorrentina. Un avvistamento normale fino a 10 anni fa ma non ora, vista l'epidemia che sta sterminando la specie ovunque.  La presenza della Nacchera di mare - nome comune della- ha

Trovata “Nacchera di Mare” viva con conchiglia da 40 cm in Costiera Sorrentina: è a rischio estinzione

Il personale dell’Amp Punta Campanella ha trovato un esemplare vivo di Pinna Nobilis. La specie è a rischio estinzione per una epidemia partita nel 2016.

Punta Campanella, individuata una Pinna nobilis ancora viva

Una Pinna nobilis viva nel mare della penisola sorrentina

Una corsa contro il tempo per la sopravvivenza di una specie presente da milioni di anni nei nostri mari. È il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo ed è un animale filtratore che svolge un ...

Messina, laghi di Ganzirri custodi dei 12 superstiti di Pinna nobilis

Dodici dei pochissimi esemplari superstiti presenti in tutto il Mediterraneo della pinna Nobilis, comunemente chiamata nacchera di mare, vivono nel lago piccolo di Ganzirri sotto lo stretto controllo ...