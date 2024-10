Non solo mela rosa romana. Ecco il buono dell’Appennino (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna la Tartufesta di Grizzana, un appuntamento che è più di una semplice occasione per gustare il tartufo bianco, eccellenza alimentare d’Appennino. Domani, 1° novembre, il paese sarà imbandito a festa per celebrare, insieme al fungo ipogeo più amato al mondo, mele, pere e altri frutti del passato, a cui sarà dedicata la terza sagra della mela rosa romana. Per tutta la giornata il pubblico potrà visitare la mostra mercato dei prodotti di montagna, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e assistere a iniziative dedicate alle tradizioni agricole. La cultura e la scienza agronomica sono ospiti d’onore al convegno organizzato dal comune di Grizzana con il contributo di Ri.Nova, cooperativa che si occupa di innovazione delle produzioni vegetali. "Quella di Grizzana è più di una bella sagra autunnale – afferma Cesare Calisti, ex sindaco e presidente della pro loco –. Ilrestodelcarlino.it - Non solo mela rosa romana. Ecco il buono dell’Appennino Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Torna la Tartufesta di Grizzana, un appuntamento che è più di una semplice occasione per gustare il tartufo bianco, eccellenza alimentare d’Appennino. Domani, 1° novembre, il paese sarà imbandito a festa per celebrare, insieme al fungo ipogeo più amato al mondo, mele, pere e altri frutti del passato, a cui sarà dedicata la terza sagra della. Per tutta la giornata il pubblico potrà visitare la mostra mercato dei prodotti di montagna, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e assistere a iniziative dedicate alle tradizioni agricole. La cultura e la scienza agronomica sono ospiti d’onore al convegno organizzato dal comune di Grizzana con il contributo di Ri.Nova, cooperativa che si occupa di innovazione delle produzioni vegetali. "Quella di Grizzana è più di una bella sagra autunnale – afferma Cesare Calisti, ex sindaco e presidente della pro loco –.

Non solo mela rosa romana. Ecco il buono dell'Appennino

La Tartufesta di Grizzana celebra il tartufo bianco e i frutti del passato. Convegno agronomico e sagra della mela Rosa Romana arricchiscono l'evento.

La mela rosa continua quindi a rappresentare non solo un patrimonio agricolo e culturale per il territorio, ma anche un'opportunità di sviluppo per i mercati legati al benessere e alla nutrizione ...

La mela rosa continua quindi a rappresentare non solo un patrimonio agricolo e culturale per il territorio, ma anche un'opportunità di sviluppo per i mercati legati al benessere e alla nutrizione ...

Dal rosa Barbie al rosa shocking: scopri la storia affascinante di questo colore iconico e 5 delle sue tonalità più amate da moda e make-up.