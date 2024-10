Milan, tre nomi se salta Fonseca: ecco chi c’è in pole in caso di esonero (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Milan, che non s'immaginava un inizio di stagione così complicato, starebbe pensando all'esonero di Fonseca: ecco i possibili sostituti. Pianetamilan.it - Milan, tre nomi se salta Fonseca: ecco chi c’è in pole in caso di esonero Leggi tutto 📰 Pianetamilan.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il, che non s'immaginava un inizio di stagione così complicato, starebbe pensando all'dii possibili sostituti.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Gazzetta - Lobotkail, resterà a lavorare a Castel Volturno: ha un obiettivo in mente; SeFonseca, ecco chi può sostituirlo: un nome è clamoroso!; Infortunio Lobotka, Il Mattino:-Napoli! La vera data del rientro; Un solo nome per la panchina del: seFonseca, ecco il sostituto a sorpresa;, Fonseca a rischio esonero: per la panchina i tifosi puntano due; Calciomercato Juve: le ultime sulle trattative bianconere; Approfondisci 🔍

Gazzetta: il Milan vuole rifare le fasce. Ecco i tre nomi seguiti dai rossoneri!

(calcioblog.it)

ma è dal gennaio 2022 con il trasferimento in […] Leggi l’articolo completo Gazzetta: il Milan vuole rifare le fasce. Ecco i tre nomi seguiti dai rossoneri!, su Notizie Milan.

Milan, Fonseca torna nel ciclone: tre in pole per sostituirlo, ma chi decide, Ibra, Cardinale o Furlani?

(sport.virgilio.it)

Acque sempre più agitate: Fonseca di nuovo a rischio dopo il ko col Napoli che ha fatto scivolare il Milan a -11 dalla vetta. Chi potrebbe rimpiazzarlo.

Gazzetta: il Milan vuole rifare le fasce. Ecco i tre nomi seguiti dai rossoneri!

(notiziemilan.it)

Con le situazioni in bilico soprattutto di Chukwueze ed Okafor il Milan lancia uno sguardo al mercato estero e sonda tre piste interessanti In un mondo del calcio costantemente alla ricerca di nuovi ...

Gazzetta: il Milan vuole rifare le fasce. Ecco i tre nomi seguiti dai rossoneri!

(msn.com)

Con le situazioni in bilico soprattutto di Chukwueze ed Okafor il Milan lancia uno sguardo al mercato estero e sonda tre piste interessanti In un mondo del calcio costantemente alla ricerca di ...