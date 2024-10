Mattarella e il mondo a pezzi | Mai abituarsi alla guerra La pace? Solo tramite l’asse Ue-Usa

Leggi tutto 📰 Open.online

(Di giovedì 31 ottobre 2024)«non è accettabile. La costante visione d’immagini devastanti, l’aggiornamento continuo dei numeri delle vittime, nei campi di battaglia e tra le popolazioni civili, deve scuotere le nostre coscienze». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioparlando in occasione della consegna dell’Ordine militare d’Italia al Quirinale. Un’occasione, quella della Festa del 4 novembre, per ribadire comunque tutta la vicinanza del capo dello Stato alle Forze Armate italiane. Esse «sono parte protagonista nell’azione di contenimento e dissuasione per la stabilità e la». Un ruolo di deterrenza dunque quello loro assegnato, «necessario per prevenire il riscorso alle armi».