Marche, allarme truffe (Di giovedì 31 ottobre 2024) Anziani soprattutto, soli nella maggior parte dei casi. Sono loro le vittime dei truffatori nelle Marche, dove secondo le elaborazioni del centro studi di Cna su dati del Viminale e del Ministero della giustizia nel 2023 le denunce di truffe e frodi informatiche sono aumentate del 6,7%, 469 in più, 6.661 contro le 6.192 dell'anno prima. Telefonate bluff di figli e nipoti per chiedere denaro, messaggi e mail ingannevoli, cellulari clonati, falsi rappresentanti di società del telefono, della luce, del gas e così via: chi ha da gabbare il prossimo ne inventa sempre una più del diavolo. Diffidate gente, diffidate. Il primato spetta alla provincia di Ancona con 2.115 denunce (+16,1%), seguita da Pesaro e Urbino con 1.466 denunce (+6,4%) e da Macerata con 1.352 (+0,9%).

