Macelleria Zivieri | tradizione e innovazione a Bologna si preparano a crescere attraverso crowdfunding

Il Gruppo Zivieri, fondato nel 1987 con una piccola Macelleria nel cuore dell'Appennino Emiliano, ha saputo sviluppare un modello d'impresa basato su artigianalità e filiera chiusa. Grazie alla passione della Famiglia Zivieri, l'attività è cresciuta, integrando vari aspetti della produzione alimentare e portando il gusto e la qualità sulle tavole bolognesi e italiane. La prossima importante iniziativa sarà il lancio di una campagna di equity crowdfunding, pensata per coinvolgere la comunità e ampliare ulteriormente la propria offerta. Le radici del Gruppo Zivieri La storia del Gruppo Zivieri inizia con una semplice Macelleria, che nel tempo ha saputo trasformarsi, grazie a una chiara visione basata su valori fondamentali come qualità, tradizione e sostenibilità.

Bologna, Zivieri apre macelleria e ristorante dove c'era il Pappagallo in piazza della Mercanzia: «E un crowdfunding per crescere»

(corrieredibologna.corriere.it)

La famiglia Zivieri, già conosciuta per essere titolare dell’omonima macelleria e da qualche tempo anche di una fattoria con agriturismo, è quasi pronta ad approdare nel cuore di Bologna, in piazza ...

Zivieri torna in centro, apre ristorante e macelleria al posto del Pappagallo. “E porteremo anche la mortadella”

(bologna.repubblica.it)

Partirà a Pasqua la nuova avventura imprenditoriale dell’azienda che dal 1987 si occupa di carni di qualità. Per dare gambe al progetto hanno lanciato un ...

