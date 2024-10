Lapresse.it - M5S, il sondaggista: “Conte scelga che cosa fare, elettori confusi”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il M5S è a un bivio. “Il problema diè che vuole mettere il piede in tutte le possibili offerte politiche: da solo, contro tutti, in coalizione”. Lo sostiene ile presidente di Tecnè, Carlo Buttaroni, contattato da LaPresse. “Questo crea una grandeone nei suoi, non a caso in Liguria il Movimento ha preso il 4,56% – aggiunge -, ma creaone anche nella coalizione di centrosinistra perché si assiste a una situazione da Kramer contro Kramer“. E se è vero che “si può essere diversi e dialoganti, nel caso specifico, Pd e M5S sono diversi e conflittuali, e non si capisce perché stanno insieme – prosegue – Una proposta di governo non si può costruire con persone con cui non si condivide nulla”.