Liberoquotidiano.it - "Linus e la serie sugli 883? Quante bugie. E Amadeus...": Claudio Cecchetto ad alzo zero

Leggi tutto 📰 Liberoquotidiano.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) «La fiction parla della leggendaria storia degli, io a Radioho Mauro Repetto che quella storia l'ha vissuta davvero in prima persona e risponde con cognizione di causa perché lui c'era»., il talent scout-inventore deglie di un'intera generazione di artisti, in questi giorni continua ad essere interrogato sullaHanno ucciso l'Uomo Ragno in onda su Sky. Lo troviamo preso da mille impegni nella sua Riccione, cuore della Romagna di cui è diventato visit ambassador. Nellac'è anche il suo personaggio, interpretato da Roberto Zibetti. Un gagà che rinnega le sue stesse origini di provincia «Questa è una falsità. Va bene un po' di licenza poetica ma guai a toccare il paese in cui sono nato. Non ho mai detto che della provincia non mi interessa niente. Anzi è vero l'opposto.