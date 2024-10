La Spagna flagellata dal maltempo: almeno 90 morti e 120mila sfollati VIDEO (Di giovedì 31 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo La Spagna flagellata dal maltempo: almeno 90 morti e 120mila sfollati VIDEO proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - La Spagna flagellata dal maltempo: almeno 90 morti e 120mila sfollati VIDEO Leggi tutto 📰 Ildifforme.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I soccorritori starebbero ancora cercando numerosi dispersi, per cui si ipotizza che il numero delle vittime possa aumentare; nella Regione di Valencia è prevista per oggi un'allerta rossa a causa delle piogge incessanti L'articolo Ladal90proviene da Il Difforme.

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Ma la Spagna è sconvolta dalla devastante alluvione che in meno di una giornata, tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, ha provocato almeno 95 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi a ...

Maltempo e Allerta Meteo: Le Alluvioni in Spagna e Italia e la Situazione nel Nord

Negli ultimi giorni, eventi meteorologici estremi hanno colpito il Nord Italia e la Spagna, causando alluvioni e danni ingenti. In Spagna, ...

Violenta grandinata in Spagna, le impressionanti immagini del maltempo: danni alle auto e scuole chiuse

Uno tsunami di acqua e fango travolge la regione. Cento morti, decine i dispersi: «In trappola come topi» ...

Alluvione a Valencia, morti e dispersi: le news in diretta

In 24 ore caduta la quantità di acqua che si abbatte abitualmente un mese. Sei i dispersi nella provincia di Albacete. Sospesi i trasporti ferroviari e aerei.