Inizia la realizzazione del nuovo parco inclusivo in via delle Vigne, Municipio Roma XI (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavori per la creazione di un nuovo parco in via delle Vigne, nel Municipio Roma XI, sono appena Iniziati. Questo progetto rappresenta uno dei due parchi inclusivi scelti da Roma Capitale nell’ambito del programma “Dateci Spazio”, completamente finanziato con un milione di euro. L’altro progetto, che riceverà lo stesso finanziamento, è previsto in via Trani, nel Municipio Roma V. L’obiettivo è quello di riqualificare aree verdi, migliorando l’accessibilità e l’inclusione per tutti. Dettagli del nuovo parco L’area interessata dall’intervento di via delle Vigne si estende per circa 1.500 mq. Attualmente, il luogo appare come un vasto pianoro con sentieri e percorsi che si sono formati spontaneamente nel tempo. Gaeta.it - Inizia la realizzazione del nuovo parco inclusivo in via delle Vigne, Municipio Roma XI Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I lavori per la creazione di unin via, nelXI, sono appenati. Questo progetto rappresenta uno dei due parchi inclusivi scelti daCapitale nell’ambito del programma “Dateci Spazio”, completamente finanziato con un milione di euro. L’altro progetto, che riceverà lo stesso finanziamento, è previsto in via Trani, nelV. L’obiettivo è quello di riqualificare aree verdi, migliorando l’accessibilità e l’inclusione per tutti. Dettagli delL’area interessata dall’intervento di viasi estende per circa 1.500 mq. Attualmente, il luogo appare come un vasto pianoro con sentieri e percorsi che si sono formati spontaneamente nel tempo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladelinclusivo in via delle Vigne, Municipio Roma XI; Assegnati i lavori deldella Salute di Torino; Come sarà ild'affaccio sul Tevere di Ostia Antica; Salerno,urbano e sportivo nell’ex cava D’Agostino: la svolta dopo anni di attesa; Sarà completato a inizio 2024 ileolico di Petronà ; Ildel mare prende forma, oltre all'area pedonale anche fontane e giochi; Approfondisci 🔍

Parcobaleno, il nuovo parco giochi nella Pineta di San Francesco

(ambienteambienti.com)

Il cantiere sarà avviato lunedì. Sarà un parco innovativo. I lavori termineranno entro il 15 dicembre Sono stati consegnati all’impresa aggiudicataria i lavori di Parcobaleno, l’intervento finanziato ...

Partiti i lavori nel giardino in via Zize all'Arcella: sarà il parco della Fossalta

(padovaoggi.it)

Così sarà recuperato l'antico nome della vicina via Buonarroti, in linea con l'obiettivo di recuperare gli antichi toponimi presenti in città ...

Nuovo parco eolico a Girifalco, Alecci: "Nuovo scorcio di Calabria minacciato dalla devastazione"

(lametino.it)

Girifalco – “Un nuovo progetto di parco eolico ... Nella zona l’amministrazione comunale ha previsto la realizzazione di un parco montano attrezzato, per cui è già stata approvata la ...

Politecnico, 45 milioni per il nuovo campus alla Bovisa-Goccia. Salvini sul Salva-Milano: «Provvedimento in arrivo»

(msn.com)

Nuovo finanziamento per i 20 edifici da realizzare in 100 mila metri quadrati. Previsti 500 alloggi per gli studenti ...