Metropolitanmagazine.it - Il trailer di Black Doves, la nuova serie spy Netflix con Keira Knightley

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ambientata sullo sfondo della Londra natalizia,è una storia tagliente, commovente e piena di azione sull’amicizia e il sacrificio.è laspy thriller in arrivo suil 5 dicembre unaspy con protagonista, e la regia di Alex Gabassi. Il colosso streaming diffonde le prime immagini e ilconfermando già una seconda stagione, certi di un suo successo. Ilinclude lamusica della pluripremiata cantante britannica Raye, che ha registrato una cover di “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)” di Nancy Sinatra. Questo brano sarà presente nella prima stagione diè una storia tagliente che ruota intorno a Helen Webb (), moglie e madre appassionata e scrupolosa, nonché spia professionista.