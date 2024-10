Ilrestodelcarlino.it - Il risiko dei reparti. Dalla nuova Oncologia a Neonatologia, ecco il piano dell’Ast

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato lo stesso assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, ieri a Macerata ad evidenziare che sul suo tavolo l’Atto aziendale3 ancora non c’è. C’è una bozza su cui la discussione è ancora in corso, secondo una logica di ascolto e confronto, ma ancora non c’è niente di definitivo. Saltamartini ha anche rassicurato sul fatto che Macerata resta centro di riferimento fondamentale e che resta intatto, anzi si accentua, l’impegno per la realizzazione del nuovo ospedale. Un intervento volto anche a stemperare indirettamente un dibattito vivace sul futuro assetto della sanità maceratese, quale sarà quello sull’Atto aziendale che, è bene ricordarlo, è di pertinenza della direzione. Questo ruoterebbe, in particolare, su quelle che, al momento sono alcune ipotesi di cambiamento, ma che comunque indicano un orientamento.