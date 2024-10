Il Paradiso Delle Signore, Pietro Genuardi lascia la serie: “Malattia grave” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pietro Genuardi che da cinque anni a questa parte interpreta Armando Ferraris ne Il Paradiso Delle Signore ha deciso di lasciare la serie. Lo ha fatto sapere lui stesso con un lungo post su Instagram in cui svela di essere malato. “È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al Paradiso Delle Signore” – ha esordito – “Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Biccy.it - Il Paradiso Delle Signore, Pietro Genuardi lascia la serie: “Malattia grave” Leggi tutto 📰 Biccy.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)che da cinque anni a questa parte interpreta Armando Ferraris ne Ilha deciso dire la. Lo ha fatto sapere lui stesso con un lungo post su Instagram in cui svela di essere malato. “È trascorso un mese da quando ho incontrato all’inaugurazione a palazzo Velli tutti voi durante l’apertura della mostra dedicata al” – ha esordito – “Poi sono scomparso dai radar. Purtroppo sono vittima di una patologiadel sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure e che prevederà a conclusione il trapianto di midollo. Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ildelle(Armando) lascia la serie per motivi di salute; Ildellelascia la soap "Ho una grave patologia";lascia Ildelle: "Ho una grave patologia del sangue, sto facendo la chemioterapia"; L'attoreha una rara malattia del sangue. Ildelleandrà avanti senza Armando; Ildellelascia il set per problemi di salute; Ildellelascia la soap per problemi di salute: l’annuncio; Approfondisci 🔍

Pietro Genuardi lascia il Paradiso delle Signore

(notizie.it)

Pietro Genuardi ha pubblicato un lungo post su Instagram per annunciare la sua decisione di lasciare il set della sèrie. Una scelta difficile ma necessaria, a seguito della diagnosi di una “patologia ...

Pietro Genuardi, il magazziniere Armando de Il paradiso delle signore, si ritira dalla soap. Deve curarsi

(msn.com)

Il magazziniere Armando, con la passione per la bicicletta e l’etica del lavoro, dovrà lasciare Il paradiso delle signore. Perché il suo interprete, l’attore milanese Pietro Genuardi, ha scoperto di a ...

Chi è Linda Ascierto, moglie dell’attore Pietro Genuardi

(msn.com)

Linda Ascierto: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla moglie del noto attore Pietro Genuardi.

Pietro Genuardi lascia "Il Paradiso delle Signore": «Ho una grave patologia del sangue, sto affrontando la chemioterapia»

(msn.com)

Tristi notizie per il pubblico del Paradiso delle Signore. Il noto attore Pietro Genuardi, amato dagli spettatori italiani per il ruolo di Armando nella serie, ha rivelato sui suoi canali social di ...