361magazine.com - Grande Fratello, la storia di Lorenzo: i dubbi sulla sua situazione economica. Interviene Signorini

(Di giovedì 31 ottobre 2024), ladiha commesso tanti telespettatori, ma dopo le parole di Iago, qualcuno ha deiveridicità delladel concorrente fidanzato co Shaila Si è tanto parlato aldiSpolverato, soprattutto per il triangolo amoroso che si era creato all’inizio tra lui, Shaila e Javier. Tuttavia si torna a parlare del concorrente per via di una lettera pubblicata su Chi in cui una donna ha preso le sue difese, dopo iche si sono sollevati in rete e il commento di Iago. In pratica è stata mostrata ladie il ragazzo ha confidato davanti alle telecamere della suafatta di stenti, con cibo scarso, spesso lui da bambino era costretto a mangiare a uova strapazzate e pane al pomodoro.