Lanazione.it - Gli arriva una multa da Napoli, ma Claudio e il suo Ape non si sono mossi da casa

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Le Piastre (Pistoia), 31 ottobre 2024 – Non avrà perso le staffe come nel celebre, per certi versi analogo, caso-social di via Brombeis, maCorsini, piastrese doc ma non per questo mentitore accio, si dice perplesso. Ragionevolmente, quando ha ricevuto la busta verde, annunciatrice nefasta degli atti giudiziari, probabilmente più sgraditi agli italiani, quelli recanti le contravvenzioni per infrazioni al codice stradale, qualche improperio lo ha lanciato. I fatti lasciano a interpretazioni diverse, ma quella che trionfa è l’incredulità per una vicenda che di logico ha veramente poco.