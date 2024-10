Focus | nei batteri intestinali il segreto per smascherare il cancro

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un gruppo di ricercatori, coordinato da Luigi Nezi dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), in collaborazione con gli oncologi Paolo Ascierto e Luigi Buonaguro del Pascale di Napoli, ha individuato nel nostro microbiota intestinale fattori in grado di predire, con un semplice test eseguito su cellule del sangue, quali pazienti con melanoma avanzato risponderanno all’immunoterapia e quali no, aprendo una nuova strada per lo sviluppo di un vaccino terapeutico. I risultati sono stati pubblicati ieri sulla rivista Cell Host and Microbe. Per questo studio sono stati arruolati presso l’Ieo di Milano e l’Istituto Nazionale dei Tumori (Int) «Fondazione Pascale» di Napoli 23 pazienti con melanoma inoperabile e candidati a ricevere la terapia che, bloccando la proteina linfocitaria PD-1, riattiva la risposta immunitaria antitumorale.