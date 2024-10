Tpi.it - Flirt tra Totti e Jacobelli, spunta la società di scommesse: “Che ruolo ha?”

Leggi tutto 📰 Tpi.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)traladi: “Cheha?” Il presuntotra Francescoe Marialuisacontinua a far parlare: ora, a finire al centro della vicenda, è anche unadi. A sottolineare le casualità e a chiedersi cheabbia laè Giuseppe Candela per Dagospia che scrive: “Fa discutere il presuntotra Francescoe Marialuisa, la giornalista (che non scrive) e influencer. Chi ha vinto e chi ha perso? Se l’incontro tra le due ‘anime’ sembra verosimile, lei è da tempo al centro del gossip e lui ha fama di traditore seriale (chiedere alla fu Capitana), un vincitore c’è e ha scommesso bene: Betsson. Si tratta di una notasvedese che si occupa die gioco online”. “Betsson Sport è sbarcata in Italia e ha come brand ambassador il Pupone.