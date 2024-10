Fiorentina conquista il terzo posto in classifica con una vittoria sofferta contro il Genoa (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Fiorentina di Palladino ha ottenuto un’importante vittoria al Ferraris contro il Genoa, un successo che la porta a condividere il terzo posto in classifica con l’Atalanta. Un gol di Gosens e le straordinarie parate di De Gea hanno permesso ai Viola di prolungare la loro striscia di vittorie, arrivando a sei tra campionato e competizioni europee. Tuttavia, il match non è stato semplice, come sottolineato dallo stesso allenatore. Un match combattuto e complesso La partita al Ferraris è stata caratterizzata da un elevato livello di intensità e determinazione da parte di entrambi i club. La Fiorentina ha dovuto affrontare le sfide imposte dal Genoa, squadra notoriamente ostica tra le mura domestiche. Palladino ha descritto il suo confronto con il Genoa come “una partita difficile”, evidenziando come il fattore ambientale giocasse un ruolo cruciale. Gaeta.it - Fiorentina conquista il terzo posto in classifica con una vittoria sofferta contro il Genoa Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladi Palladino ha ottenuto un’importanteal Ferrarisil, un successo che la porta a condividere ilincon l’Atalanta. Un gol di Gosens e le straordinarie parate di De Gea hanno permesso ai Viola di prolungare la loro striscia di vittorie, arrivando a sei tra campionato e competizioni europee. Tuttavia, il match non è stato semplice, come sottolineato dallo stesso allenatore. Un match combattuto e complesso La partita al Ferraris è stata caratterizzata da un elevato livello di intensità e determinazione da parte di entrambi i club. Laha dovuto affrontare le sfide imposte dal, squadra notoriamente ostica tra le mura domestiche. Palladino ha descritto il suo confronto con ilcome “una partita difficile”, evidenziando come il fattore ambientale giocasse un ruolo cruciale.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Alpago Cup. La Juventus mette sotto il Venezia eil trofeo; Serie A: azzurri out da coppe. Biancocelesti in Europa, Frosinone in B. VIDEO; Un'altra medaglia toscana, bronzo per Ginevra Taddeucci alle Olimpiadi di Parigi; Atalanta, la difesa decide la classifica: il rovesciamento della teoria rispetto all'era Gasp; Atalanta-, situazione assurda: il risultato può togliere unin Champions all'Italia; LaFemminile si salva nel recupero: con l'Inter finisce 2-2 ed è Champions League!; Approfondisci 🔍

Genoa-Fiorentina 0-1: Gosens più De Gea, sogno viola. Agganciato il terzo posto

(lanazione.it)

Il tedesco segna nella ripresa, nel finale sale in cattedra il portierone spagnolo che sfodera due grandissime parate. Fiorentina al terzo posto a quota 19 punti, scavalcata anche la Juventus ...

Genoa-Fiorentina 0-1: segna Gosens, i viola salgono al terzo posto

(repubblica.it)

Vittoria pesante per la Fiorentina, che supera il Genoa 1-0 nella decima giornata ... Con questo successo i viola volano a quota 19 punti, raggiungendo l'Atalanta al terzo posto in classifica. I ...

Genoa-Fiorentina risultato 0-1: Gosens lancia i viola al terzo posto, crisi Gilardino

(msn.com)

Palladino sorride, la sua creatura scavalca la Juve e sale sino al terzo posto con l’Atalanta. Una vittoria d’oro alla fine di una partita sporca, piena di tensione e di falli, certamente non ...

La Fiorentina vince anche a Genova ed è terza: superata la Juventus che scivola al quinto posto

(ilbianconero.com)

Preziosa vittoria, la quarta consecutiva in Serie A, per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nel posticipo del giovedì del turno infrasettimanale. La viola si è infatti imposta per 1-0 al Ferraris co ...