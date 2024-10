Fiaccolata in ricordo di Sara Centelleghe: “Non dobbiamo seguire la via dell’odio, ma quella del dialogo”. E del cambiamento (Di giovedì 31 ottobre 2024) Costa Volpino. La strada tra i comuni di Lovere e Costa Volpino, a due passi dal lago d’Iseo, si illumina di fiaccole per la prematura scomparsa di Sara Centelleghe. Ben tremila persone hanno preso parte al corteo, che è partito alle 20.30 dal piazzale Marconi, nei pressi dell’Istituto Superiore “Ivan Piana” di Lovere, dal quale Sara avrebbe dovuto presto diplomarsi, e si è concluso davanti al municipio di Costa Volpino, a pochi metri dal palazzo dove abitava e dove è stata uccisa dal diciannovenne Jashandeep Badhan. Tra le anime partecipanti regna un silenzio assordante per tutta la durata del percorso, alcune si affacciano dai balconi delle proprie case, adornati di lumini e di candele. Oltre alla gente comune, sono presenti vari sindaci della Valle Camonica, le forze dell’ordine, la Croce Blu di Lovere ed i membri della Protezione Civile, che assistono l’iniziativa. Bergamonews.it - Fiaccolata in ricordo di Sara Centelleghe: “Non dobbiamo seguire la via dell’odio, ma quella del dialogo”. E del cambiamento Leggi tutto 📰 Bergamonews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Costa Volpino. La strada tra i comuni di Lovere e Costa Volpino, a due passi dal lago d’Iseo, si illumina di fiaccole per la prematura scomparsa di. Ben tremila persone hanno preso parte al corteo, che è partito alle 20.30 dal piazzale Marconi, nei pressi dell’Istituto Superiore “Ivan Piana” di Lovere, dal qualeavrebbe dovuto presto diplomarsi, e si è concluso davanti al municipio di Costa Volpino, a pochi metri dal palazzo dove abitava e dove è stata uccisa dal diciannovenne Jashandeep Badhan. Tra le anime partecipanti regna un silenzio assordante per tutta la durata del percorso, alcune si affacciano dai balconi delle proprie case, adornati di lumini e di candele. Oltre alla gente comune, sono presenti vari sindaci della Valle Camonica, le forze dell’ordine, la Croce Blu di Lovere ed i membri della Protezione Civile, che assistono l’iniziativa.

