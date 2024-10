Fabrizio Colica, da YouTube al primo spettacolo da regista – Ascolta (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Amare chi scegliamo ed amare quando vogliamo”. Sono le parole di Fabrizio Colica, intervisto dalla nostra giornalista Loredana Errico. Fabrizio, famosissimo per il duo comico Le Coliche, porta il suo primo spettacolo da regista a Roma: “Arancione” in scena al Nuovo Teatro Orione, dal 2 al 10 novembre. L'articolo Fabrizio Colica, da YouTube al primo spettacolo da regista – Ascolta proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutto 📰 Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Amare chi scegliamo ed amare quando vogliamo”. Sono le parole di, intervisto dalla nostra giornalista Loredana Errico., famosissimo per il duo comico Le Coliche, porta il suodaa Roma: “Arancione” in scena al Nuovo Teatro Orione, dal 2 al 10 novembre. L'articolo, daaldaproviene da Daily Show Magazine.

Fabrizio Colica: ‘Arancione’ non è giallo né rosso, è il colore della riflessione

(lapresse.it)

Così Fabrizio Colica presenta la sua commedia dal titolo 'Arancione', che va in scena al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 2 al 10 novembre. "In questa ...

"Arancione", in scena la commedia di Colica al teatro Feronia

(msn.com)

Su il sipario per la nuova stagione di prosa dei teatri di Sanseverino. Domani al Feronia va in scena, con inizio spettacolo alle 20.45, "Arancione", una commedia scritta e diretta da Fabrizio Colica ...

Fabrizio Colica: "A teatro metto in scena il diritto a essere se stessi"

(adnkronos.com)

L'artista racconta il suo spettacolo 'Arancione', al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 2 al 10 novembre, e sugli episodi di omofobia commenta, 'c'è ancora troppa ignoranza' ...

Fabrizio Colica, dal duo comico alla regia teatrale, con un sogno: rifare Pechino Express

(msn.com)

Fabrizio e Claudio sono i volti dietro “Le Coliche”, il canale Youtube da 400mila iscritti ... il cui cognome è proprio Colica, oltre al progetto che li vede come duo hanno anche carriere ...