Effetto Comics Hotel (quasi) pieni. Boom di prenotazioni 'under 20'

(Di giovedì 31 ottobre 2024) di Maria Cristina Capaccoli PISA Lucca, festeggiamenti per Halloween, ponte di Ognissanti e bel tempo: un mix che potrebbe far tremare tutti coloro che ancora non hanno prenotato un soggiorno, ma penserebbero a Pisa come luogo ideale per una mini vacanza o un semplice punto d’appoggio per recarsi solo successivamente a Lucca e seguire il festival del fumetto, gioco, videogioco e cinema. "In realtà - spiega Andrea Romanelli, presidente di FederAlberghi Confcommercio Pisa - la situazione è leggermente sottotono rispetto agli anni passati perché il pienone vero ancora non c’è". E’ innegabile che se la situazioneè "più che soddisfacente", questo è dovuto al traino del. Tuttavia non è facile coprire i cinque appuntamenti in cui si articola l’evento.