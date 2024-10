Ebrains, ricostruzioni 3D del cervello: finanziamenti per 60mila euro (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato lanciato un nuovo bando a cascata nell’ambito dell’infrastruttura collaborativa di ricerca digitale Ebrains, con scadenza per partecipare fissata al 2 dicembre 2024. La call mira a coinvolgere la comunità scientifica e di ricerca per integrare i modelli dell’albero vascolare del cervello con l’atlante del cervello umano di Ebrains (Human Brain Atlas). La call incoraggia la partecipazione di progetti che presentino ricostruzioni 3D dell’albero vascolare a partire da immagini vascolari che possano essere allineate ad uno degli spazi modello di riferimento forniti da Ebrains, per combinarle con le parcelle strutturali e funzionali di Ebrains e collegarle ad altri risultati, come neuroimmagini strutturali e funzionali, citoarchitettonica o dati molecolari. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È stato lanciato un nuovo bando a cascata nell’ambito dell’infrastruttura collaborativa di ricerca digitale, con scadenza per partecipare fissata al 2 dicembre 2024. La call mira a coinvolgere la comunità scientifica e di ricerca per integrare i modelli dell’albero vascolare delcon l’atlante delumano di(Human Brain Atlas). La call incoraggia la partecipazione di progetti che presentino3D dell’albero vascolare a partire da immagini vascolari che possano essere allineate ad uno degli spazi modello di riferimento forniti da, per combinarle con le parcelle strutturali e funzionali die collegarle ad altri risultati, come nimmagini strutturali e funzionali, citoarchitettonica o dati molecolari.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:3D del: finanziamenti per 60mila euro; Approfondisci 🔍

Nuovo modello 3D per studiare il cervello, l'organoide oblungo

(msn.com)

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Sviluppato un nuovo modello 3D per studiare il cervello umano: è un organoide dalla forma allungata, e non sferica come quelli usati finora, che consente per la prima ...

Nuovo modello 3D per studiare il cervello, l'organoide oblungo

(altoadige.it)

Sviluppato unnuovo modello 3D per studiare il cervello umano: è unorganoide dalla forma allungata, enon sferica come quelli usati finora, checonsente per la prima volta di riprodurre aspetti salienti ...

EBRAINS 2.0 - Integrazione dell'architettura vascolare nell'atlante cerebrale umano EBRAINS

(ansa.it)

EBRAINS è un'infrastruttura di ricerca europea digitale e collaborativa che migliora e accelera i progressi nel campo delle neuroscienze e della salute del cervello. L'obiettivo principale di ...

È stato mappato per la prima volta l’intero cervello di un moscerino della frutta

(wired.it)

Neurone per neurone, sinapsi per sinapsi, un enorme gruppo di ricercatori e ricercatrici è riuscito per la prima volta a mappare l’intero cervello di una femmina adulta di moscerino della ...