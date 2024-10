De Maggio: “Rinnovo Kvara? ho una notizia. Conte ha chiesto info su Dorgu” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli fa il punto sul futuro dell’esterno georgiano e sul mercato azzurro Valter De Maggio ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli durante il suo intervento a “Radio Goal“. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato importanti novità sul futuro di Kvaratskhelia e sul mercato partenopeo. La situazione Kvara “Il Rinnovo del georgiano resta una priorità“, ha rivelato De Maggio. “La trattativa prosegue ma c’è un nodo importante da sciogliere“. Il punto cruciale della negoziazione riguarda la clausola rescissoria, un dettaglio non secondario che sta rallentando l’accordo tra le parti. “La situazione non si risolverà in tempi brevi”, ha precisato il giornalista. L’asse Conte-Corvino Un retroscena interessante emerge sul fronte mercato. Napolipiu.com - De Maggio: “Rinnovo Kvara? ho una notizia. Conte ha chiesto info su Dorgu” Leggi tutto 📰 Napolipiu.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il direttore di Kiss Kiss Napoli fa il punto sul futuro dell’esterno georgiano e sul mercato azzurro Valter Deha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli durante il suo intervento a “Radio Goal“. Il direttore di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha svelato importanti novità sul futuro ditskhelia e sul mercato partenopeo. La situazione“Ildel georgiano resta una priorità“, ha rivelato De. “La trattativa prosegue ma c’è un nodo importante da sciogliere“. Il punto cruciale della negoziazione riguarda la clausola rescissoria, un dettaglio non secondario che sta rallentando l’accordo tra le parti. “La situazione non si risolverà in tempi brevi”, ha precisato il giornalista. L’asse-Corvino Un retroscena interessante emerge sul fronte mercato.

