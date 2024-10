Confartigianato: prorogare concordato (Di giovedì 31 ottobre 2024) 22.00 Confartigianato ritiene indispensabile una proroga del termine fissato per aderire al concordato preventivo biennale sulla base sull'esito di un sondaggio fra oltre 46mila imprese, circa il 70%, che presentano i requisiti di accesso. "Il tasso di adesione tra gli imprenditori contattati al 22 ottobre è di oltre il 18%. Vista l'accelerazione nelle adesioni registrata nell'ultimo periodo il tasso definitivo di adesione è destinato ad aumentare per raggiungere almeno il 23%". Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 22.00ritiene indispensabile una proroga del termine fissato per aderire alpreventivo biennale sulla base sull'esito di un sondaggio fra oltre 46mila imprese, circa il 70%, che presentano i requisiti di accesso. "Il tasso di adesione tra gli imprenditori contattati al 22 ottobre è di oltre il 18%. Vista l'accelerazione nelle adesioni registrata nell'ultimo periodo il tasso definitivo di adesione è destinato ad aumentare per raggiungere almeno il 23%".

Confartigianato "ribadisce la necessità di una proroga del termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire al concordato preventivo biennale". La ritiene "indispensabile". (ANSA) ...

È quanto fanno sapere all'Ansa fonti di governo Confartigianato: "Adesioni al concordato verso il 23%. Necessaria la proroga" Confartigianato ritiene indispensabile una proroga del termine fissato per ...

Confartigianato, dal canto suo, ha ribadito la necessità di una proroga del termine fissato ad oggi, 31 ottobre, per aderire al concordato preventivo biennale. La richiesta è motivata dall’esigenza di ...

Il Governo ha ribadito che non sarà concessa nessuna proroga del concordato preventivo biennale, facendo scattare lo sciopero dei commercialisti ...