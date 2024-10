Lopinionista.it - Concerti di novembre 2024: date, location e biglietti

Leggi tutto đź“° Lopinionista.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Una sola data italiana per il tour di Gianna Nannini, molto attese ledi Tananai, cinque per Diodato, due per Bryan Adams Artisti giovani e meno giovani popoleranno i teatri d’Italia in questo mese di. Da Torino a Catania, Edoardo Bennato, con tresarà presente sul palco. Gli anni passano ma l’artista rimane una delle voci rock più apprezzate e con le sue canzoni, affronta sempre temi che con il passare del tempo rimangono comunque attuali. Una sola data per la grande Gianna Nannini che con il suo tour, toccherà non solo l’Italia ma sarà presente anche all’estero. Attesissimo il giovane Tananai. Nel mese di, ben dodiciper lui dal nord al sud. Un artista che sicuramente ha la strada spianata nel panorama musicale. Si distingue per le sue canzoni significative e per la sua splendida voce.