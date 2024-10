Comincia in Brasile il processo per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il processo agli autori dell’omicidio della consigliera comunale e attivista femminista Marielle Franco, avvenuto nel 2018. Leggi Internazionale.it - Comincia in Brasile il processo per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco Leggi tutto 📰 Internazionale.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 30 ottobre si è aperto a Rio de Janeiro, in, ilagli autori deldella consigliera comunale e attivista femminista, avvenuto nel 2018. Leggi

Comincia in Brasile il processo per l’omicidio dell’attivista Marielle Franco

(internazionale.it)

Il 30 ottobre si è aperto a Rio de Janeiro, in Brasile, il processo agli autori dell’omicidio della consigliera comunale e attivista femminista Marielle Franco, avvenuto nel 2018. Leggi ...

Brasile, omicidio Marielle Franco: al via processo a 2 ex poliziotti

(lapresse.it)

Al via in Brasile il processo a carico di 2 ex poliziotti accusati per l’omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio de Janeiro uccisa a colpi d’arma da fuoco il 14 marzo del 2018 ...

