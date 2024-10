Cnn: Iran colpirà prima del voto in Usa (Di giovedì 31 ottobre 2024) 8.00 La risposta dell'Iran agli attacchi israeliani molto probabilmente avverrà prima delle elezioni presidenziali, che si svolgeranno il 5 novembre. Lo ha riferito la Cnn citando una fonte di alto livello che è rimasta anonima. "La risposta della Repubblica islamica all'aggressione del regime sionista sarà definitiva e dolorosa. Probabilmente avverrà prima del giorno delle elezioni presidenziali statunitensi", ha affermato la fonte alla Cnn, parlando della rappresaglia dopo l'attacco di Israele di sabato su obiettivi militari in Iran Leggi tutto 📰 Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) 8.00 La risposta dell'agli attacchi israeliani molto probabilmente avverràdelle elezioni presidenziali, che si svolgeranno il 5 novembre. Lo ha riferito la Cnn citando una fonte di alto livello che è rimasta anonima. "La risposta della Repubblica islamica all'aggressione del regime sionista sarà definitiva e dolorosa. Probabilmente avverràdel giorno delle elezioni presidenziali statunitensi", ha affermato la fonte alla Cnn, parlando della rappresaglia dopo l'attacco di Israele di sabato su obiettivi militari in

