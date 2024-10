Cina-Francia: cori di bambini uniti per scambio culturale, di amicizia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Una fusione di Oriente e Occidente unisce musica, amicizia e tradizione! Le Choeur des Polysons, un rinomato coro francese di bambini, ha unito le sue voci a quelle dei bambini delle comunita’ Li e Miao di Hainan in una settimana di scambi culturali e celebrazioni in Cina. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Francia: cori di bambini uniti per scambio culturale, di amicizia Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pechino, 31 ott – (Xinhua) – Una fusione di Oriente e Occidente unisce musica,e tradizione! Le Choeur des Polysons, un rinomato coro francese di, ha unito le sue voci a quelle deidelle comunita’ Li e Miao di Hainan in una settimana di scambi culturali e celebrazioni in. Agenzia Xinhua

Haikou, 26 ott 16:04 – (Xinhua) – Un festival di cori di bambini è iniziato ieri a Haikou, nella provincia di Hainan, per evidenziare l’amicizia sino-francese e promuovere gli scambi culturali tra Cin ...

Un festival di cori di bambini e’ iniziato ieri a Haikou, nella provincia di Hainan, per evidenziare l’amicizia sino-francese e promuovere gli scambi culturali tra Cina e Francia. Durante l ...

