Cancellato Rai il programma più atteso dell’autunno chiude dopo tre puntante

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Destino segnato per il nuovoRai,appena tre puntaterà in battenti. Chiusura anticipata, le puntate sarebbero dovute essere cinque, per colpa degli ascolti deludenti.da tempo, al suo debutto ilera stato seguito solo da 321.000 spettatori pari all'1.82% di share. E peggio era andatononostante lo show fosse stato traslocato dal lunedì al martedì. Nella seconda puntata gli indici sono ulteriormente crollati e i telespettatori sono addirittura scesi, in 293.000 hanno seguito la seconda puntata, con uno share dell'1,9%. A rilanciare l'indiscrezione sulla decisione della Rai è stato Blog Tv Italian, sempre molto aggiornato.