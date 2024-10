Terzotemponapoli.com - Calaiò: “Ormai non si può non dire che il Napoli è la favorita anche se Conte …”

☑️Scopri di più su questa notizia su Terzotemponapoli.com:ha detto che non giocano a nascondino:non si può nonche ilè la, in questo momento è la squadra più solida, concreta e quadrata Emanuele, team manager del Savoia ed ex calciatore, tra le tante, del, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var”, format in onda ogni giovedì su Sportitalia. Queste le sue parole: “Lukaku ha ancora dei limiti atletici ma, in alcune partite,al 50% sposta gli equilibri: ha fatto 4 gol e 4 assist. Ci puoi fare sempre affidamento ma lo aspettiamo nella condizione migliore.ha detto che non giocano a nascondino:non si può nonche ilè la, in questo momento è la squadra più solida, concreta e quadrata, si è vistoa Milano perché non ho mai avuto l’impressione che il Milan potesse segnare.