Gaeta.it - Bologna FC e Webuild: Accordo di Partnership per il Rinnovamento dello Stadio Dall’Ara fino al 2027

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterFC 1909 ha stretto un’importante collaborazione con, azienda di fama mondiale nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, per la ristrutturazione. Questo, validoal 31 dicembre, prevede un diritto di esclusività per ulteriori approfondimenti di fattibilità tecnica e per la realizzazione del progetto nell’ambito della modalità EPC . Ilrappresenta un tassello fondamentale in un più ampio programma di Partenariato Pubblico Privato intrapreso dal club insieme al Comune di. Con il nuovo, la città punta a diventare una delle sedi per il torneo di calcio europeo del 2032. Investimento e obiettivi del progetto Il progetto di ristrutturazione rappresenta un investimento significativo, stimato intorno ai 200 milioni di euro.