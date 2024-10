Tg24.sky.it - Arrestata a Roma 38enne accusata di omicidio padre nel Pontino

(Di giovedì 31 ottobre 2024) È statadai Carabinieri lasospettata di aver accoltellato a morte ila Sermoneta, in provincia di Latina, il 22 settembre scorso. L'uomo era deceduto nei giorni scorsi dopo un mese di agonia. Grazie a una segnalazione arrivata al 112, i militari hanno rintracciato la donna a, in zona Cassia. Era ospite a casa di una conoscente che è stata a sua volta denunciata per favoreggiamento: l'avrebbe infatti accolta dopo che era evasa dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Latina, dove era sottoposta agli arresti domiciliari.L'arrestoI Carabinieri, con un dispositivo di sicurezza, sono entrati in casa e hanno trovato la donna evasa a cui hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura.